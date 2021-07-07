Москва и Вьентьян обсудили поставки вооружений в Лаос

Вьентьян, 7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече со своим коллегой из Лаоса Пханкхамом Випхаваном обсудил поставки оружия.

Вьентьян и Москва обсудили поставку вооружений в Лаос. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас поступательно развиваются связи в сфере военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества​​​. Сегодня мы обсудили планируемые поставки дополнительного оборудования и продукции военного назначения в Лаос», — заявил глава МИД России.

Лавров также сообщил, что Россия рассматривает поставки в Лаос части вакцин «Спутник V». Министр отметил, что вакцины рассматриваются в качестве гуманитарного содействия.

Министра приняли президент Лаоса Тхонглун Сисулит, а также премьер-министр и глава МИД страны Пханкхам Випхаван и Салемсай Коммасит. В МИД России подчеркнули, что торгово-экономическая кооперация двух стран поступательно расширяется, совместные проекты реализуются в сферах гидроэнергетики, выпуска защищенной полиграфической продукции и добычи полезных ископаемых.