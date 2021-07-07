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Лавров: Россия рассматривает возможность поставки «Спутника V» в Лаос
Политика
Лавров: Россия рассматривает возможность поставки «Спутника V» в Лаос
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия рассматривает поставки в Лаос части вакцин «Спутник V».

Лавров сообщил, что в Москве рассматривают обращение лаосского руководства о том, чтобы наряду с коммерческими поставками, часть вакцин была направлена в качестве гуманитарного содействия. Также он заявил, что обсудил с главой МИД Лаоса доставку дополнительного военного оборудования.

Министр напомнил, что в марте Лаос выдал нужные документы для использования вакцины «Спутник V» на территории страны. Сейчас РФПИ с лаосскими партнерами завершает переговоры о поставках, отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Вьентьян и Москва обсудили поставку вооружений в Лаос. Страны поступательно развивают связи в военном сотрудничестве.

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лавров лаос Спутник V
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