Посольство России в США призвало Bloomberg прекратить обвинения в кибератаках

Вашингтон, 7 июля. Российское посольство в Вашингтоне назвало измышлениями заявления о «русской кибератаке» на Нацкомитет Республиканской партии США.

Посольство России обратило внимание на публикацию в Bloomberg от 6 июля о якобы взломе «российскими правительственными хакерами» систем американского комитета. Об этом говорится в заявлении посольства.

«Решительно отвергаем подобные измышления. Подчеркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место, — нет», — заявили в дипведомстве.

Посольство РФ призвало журналистов Bloomberg прекратить огульные обвинения. В ведомстве также напомнили о договоренности, достигнутой в ходе саммита в Женеве, согласно которой Россия и США возобновляют диалог по кибербезопасности.

Российское посольство ранее отвергло обвинения в связи государственных структур России с кибератаками на американские объекты, которые находятся в США и за пределами страны. Россия надеется, что США перестанут голословно обвинять и сконцентрируются на общих усилиях, которые направят на борьбу с киберпреступностью.