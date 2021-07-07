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Тела девяти пассажиров Ан-26 найдены на Камчатке
Происшествия
Тела девяти пассажиров Ан-26 найдены на Камчатке
41.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Спасатели нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке.

Экстренные службы доложили о девяти обнаруженных телах. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших», заявил собеседник агентства.

Связь с пассажирским самолетом была потеряна 6 июля. Он выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Самолет принадлежит АО «Камчатское авиационное предприятие», перед вылетом самолет был технически исправен. На борту находились 28 человек, все они погибли.

Также первые кадры с места крушения Ан-26 на Камчатке появились в Сети. Обломки самолета нашли на скалах у берега Охотского моря. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

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крушение камчатка ан-26
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