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Турки раскритиковали правительство из-за продажи беспилотников Украине
Общество
Турки раскритиковали правительство из-за продажи беспилотников Украине
Prt Scr twitter.com  /  Министерство обороны Казахстана

Анкара, 7 июля. Власти Турции сделали шаг навстречу Украине и продали ей свои беспилотники. Однако не всем гражданам пришлась по душе эта идея.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что многие страны отказались заключать с Киевом сделки в оборонительной сфере. Однако Турция была одним из государств, которые предоставили свои беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Раздаем всем подряд в погоне за деньгами, но, надеюсь, есть программное обеспечение, которое не позволит использовать аппараты против нас. Неверным нет доверия», отметил пользователь под ником Кемаль.

Читатель Уфук считает, что Турция и Украина разделяют общую судьбу на протяжении шести столетий. Обе нации имеют одну особенность: если они не способны защитить себя, то их начинают контролировать более могущественные страны. В свое время ослабла Османская империя, но теперь стали сильнее Запад и Россия.

«Лицемерная Украина молчаливый шайтан», отметил Харашо.

Ранее о взаимоотношениях Москвы и Анкары высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сотрудничество России и Турции является примером того, что даже с государствами-членами НАТО можно и нужно выстраивать партнерские отношения.

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украина турция беспилотники дмитрий кулеба
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