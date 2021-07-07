Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Во вторник 6 июля самолет Ан-26 с пассажирами на борту пропал во время полета из Петропавловска-Камчатского в село Палана. Американцы в Сети выразили свое сочувствие.

Министерство транспорта РФ заявило, что самолет исчез с радаров. Согласно предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли (28 человек). На данный момент ведется поисковая операция. Об этом сообщает ИноСМИ.

«На Камчатке полно вулканов. Она чем-то похожа на Йеллоустон. Они выделяют массу двуокиси углерода, а это чревато проблемами», — отметил Notyoubutme.

Dingus596 отметил, что в беду попали обычные люди. Большая часть жителей нашей планеты просто хотят спокойно жить, работать и кормить семью. Он надеется, что пассажиры живы. Он будет молиться, чтобы опасность их миновала.

«Я надеюсь, самолет найдут, и желаю всем на борту всего наилучшего», — написал Honest2god.

Trump-2024-MAGA заявил, что он за русских. Они знают, как управлять своей страной. Он не помнит, чтобы в Москве проводились митинги в поддержку движения Black Lives Matter.

Ранее стало известно, что часть обломков разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 обнаружили на берегу.