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Число жертв при обрушении жилого дома в Майами увеличилось до 36 человек

  /   Обновлено: 07 июля 2021 06:11
Происшествия
Число жертв при обрушении жилого дома в Майами увеличилось до 36 человек
pixabay.com/PD

Серфсайд, 7 июля. Число погибших во время обрушения жилого дома во Флориде возросло 36 человек. Соответствующей информацией поделилась мэр Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

Число пропавших без вести в результате происшествия составляет 109 человек, передает РЕН ТВ. Инцидент произошел 24 июня в городе Серфсайд.

Примерно половина квартир из 130, которые расположены в жилом доме, были разрушены. В здании проживали постоянные жильцы, арендаторы и туристы.

Недавно информационное агентство «Север-Пресс» сообщало, что пожар произошел в доме на Ямале. В результате происшествия есть пострадавшие.

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