Названы самые высокооплачиваемые профессии за июль в России

Москва, 7 июля. Вакансии программиста стали самыми высокооплачиваемыми в июле в России. Рейтинг составили аналитики сервиса Superjob.

Московские работодатели предлагают вакансию java-разработчик с зарплатой до 350 тыс. рублей в месяц. Такая же оплата труда назначена специалисту на позицию NodeJS-разработчика в Петербурге. Ведущему программисту «1С» предлагается вакансия с оплатой от 200 тыс. рублей в месяц в Екатеринбурге.

Кроме этого, в рейтинг самых высокооплачиваемых профессий вошли врачи. Психиатру-наркологу предлагается зарплата до 250 тыс. рублей в месяц в Петербурге. Врач-флеболог в Воронеже может получать от 150 тыс. рублей. В список также вошли инженеры, менеджеры по продажам и дизайнеры, пишет RT.

Недавно Федеральное агентство новостей рассказало, почему волонтерство — это не профессия, а склад характера. А также ответило на вопрос, что движет добровольцами.