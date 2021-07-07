Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 06:43
06:36
Политика
Посольство России в США призвало Bloomberg прекратить обвинения в кибератаках
06:33
Происшествия
Тела девяти пассажиров Ан-26 найдены на Камчатке
06:32
Происшествия
Задержан глава Фонда обязательного медицинского страхования Томской области
06:15
Общество
Турки раскритиковали правительство из-за продажи беспилотников Украине
06:12
Общество
Американцы поддержали Россию в ситуации с пропавшим самолетом Ан-26
06:11
Происшествия
Число жертв при обрушении жилого дома в Майами увеличилось до 36 человек
06:10
Происшествия
Спасатели нашли тела трех пассажиров упавшего самолета Ан-26 на Камчатке
06:09
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии за июль в России
06:07
Техника
И ставит, и ставит им градусники: измеряем температуру бесконтактным термометром
06:00
Общество
Крымская винодельня покажет туристам виноградники, высаженные президентом Путиным
Все новости

Названы самые высокооплачиваемые профессии за июль в России
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии за июль в России
Невские Новости

Москва, 7 июля. Вакансии программиста стали самыми высокооплачиваемыми в июле в России. Рейтинг составили аналитики сервиса Superjob.

Московские работодатели предлагают вакансию java-разработчик с зарплатой до 350 тыс. рублей в месяц. Такая же оплата труда назначена специалисту на позицию NodeJS-разработчика в Петербурге. Ведущему программисту «1С» предлагается вакансия с оплатой от 200 тыс. рублей в месяц в Екатеринбурге.

Кроме этого, в рейтинг самых высокооплачиваемых профессий вошли врачи. Психиатру-наркологу предлагается зарплата до 250 тыс. рублей в месяц в Петербурге. Врач-флеболог в Воронеже может получать от 150 тыс. рублей. В список также вошли инженеры, менеджеры по продажам и дизайнеры, пишет RT.

Недавно Федеральное агентство новостей рассказало, почему волонтерство это не профессия, а склад характера. А также ответило на вопрос, что движет добровольцами.

Вернуться назад

зарплата профессия вакансия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru