Спасатели нашли тела трех пассажиров упавшего самолета Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб сообщил, что спасатели нашли тела трех человек, погибших при крушении самолета Ан-26.

В районе крушения снова испортились погодные условия, они не дают вертолету предприятия вылететь на место падения самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Три тела, пока никто не может опознать, сложно судить. Там работают спасатели и другие бригады, они не могут опознать», — сказал Горб.

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. По уточненным данным, на борту находились 28 человек. Все они погибли в результате крушения самолета.