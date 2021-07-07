И ставит, и ставит им градусники: измеряем температуру бесконтактным термометром

Температура тела ― один из главных показателей состояния человека. Температура выше нормы свидетельствует о том, что в организме что-то не так. Само по себе высокое значение не является диагнозом, однако позволяет заподозрить наличие воспаления, вируса и других заболеваний. И хотя первое движение, которое мы делаем для понимания, есть ли повышенная температура в принципе – прикладываем руку ко лбу, точные данные можно получить только на термометре.

Времена старых ртутных градусников давно позади. Почти во всем цивилизованном мире от них постепенно отказались. Во-первых, и в-главных, ртуть небезопасна. Это токсичный элемент, который даже в небольших количествах оказывает на здоровье человека крайне негативное воздействие. Затрагивает нервную, пищеварительную и иммунную системы, поражает глаза и кожу. Во-вторых, ртутный градусник, как известно, не торопится. Для получения результата его нужно держать под мышкой минут пять. И, в-третьих, в условиях стационара, когда все должно быть стерильно, использование ртутных градусников банально негигиенично.

Широкое распространение, особенно сейчас, в пандемию, получили бесконтактные термометры. Как они работают, насколько точен полученный результат и можно ли приобрести такой себе домой ― читайте в этой статье.

О чем нам говорят цифры на градуснике

Вопреки расхожему мнению, нормальная температура тела не 36.6°С, а диапазон от 36.0 до 37.0°С. Пресловутые 36.6°С ― это средняя нормальная температура при измерении во рту. В течение дня она может меняться примерно на полградуса. Это особенно касается маленьких детей. Во всяком случае, у них это проявляется наиболее наглядно. Значение на градуснике может быть повышено, если вы измеряете сразу после сна или после еды. Или, когда маленький сильно плачет ― тут вообще сложно получить корректные цифры.

Температура может быть субфебрильная – до 38.0°С. Среди причин: перегрев, вирусная или бактериальная инфекции. Фебрильная температура – выше 38.0°С, но до 38.9°С. Также может быть вызвана инфекцией, но сопровождается сужением сосудов, ознобом, дрожью. У очень маленьких детей есть риск возникновения так называемых фебрильных судорог. И, наконец, высокая температура от 39.0°С до 40.0°С. Если такие значения держатся более одного дня, это повод срочно обратиться к врачу.

Повышение температуры тела ― ответ организма на инфекцию. Одновременно это сигнал о том, что начала работать иммунная система. Так, некоторый вирусы перестают размножаться при 37.0-38.0°С. А при температуре выше 38°С начинает выделяться интерферон (белки, которые выделяют клетки организма в ответ на вирус).

Главное, что нужно знать, если у вас жар ― есть причина. Это один из симптомов какого-то сбоя в организме. Просто принять жаропонижающее не значит убрать причину. Отметим, что медики не рекомендуют снижать температуру ниже 38.5°С. Считается, что организму надо дать побороться самому (в основном, речь идет об ОРВИ). А вот более высокие значения, особенно, если вы их плохо переносите, требуют приема соответствующих лекарств.

В каких случаях подъем температуры ― повод для серьезного беспокойства, а иногда и немедленного звонка в «Скорую помощь?»:

Беременность

Только что перенесенная операция

Проведение химиотерапии

Прием лекарств, подавляющих работу иммунной системы

Температура не сбивается или поднимается снова

Укус клеща

Если существенное повышение температуры сопровождается следующими симптомами:

Появление сыпи (при надавливании не бледнеет)

Одышка (возможно, пневмония)

Сильная головная боль, ощущение скованности в шее, болевые ощущения в спине, животе или боку

Судороги или спутанное сознание

Сильная диарея или рвота

Тогда медлить не стоит ни в коем случае, а надо срочно звонить в «неотложку».

Как и каким термометром измерить температуру?

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Самым точным способом является ректальный (через прямую кишку), но он, прямо скажем, не самый удобный. Можно измерить температуру во рту. Делать это нужно через какое-то время, после того как вы пили горячее, ели или курили.

Но мы, как правило, зажимаем термометр под мышкой и сидим так несколько минут. Этого вполне достаточно, чтобы получить нужную информацию. Но все-таки рекомендуем при этом не двигаться, а спокойно посидеть, плотно прижав руку к телу.

Детям измерить температуру несколько сложнее. Особенно младенцам. Потрогать лоб – не считается. Ртутные градусники, как мы уже отметили выше, уходят из употребления. То, насколько они устарели, стало очевидно в последние полтора года, из-за пандемии коронавирусной инфекции. Одним из способов выявить инфицированных, как известно, является температурный контроль. Согласитесь, стоять на проходной или у входа в метро со ртутным градусником ― просто нелепо.

Более современный вариант традиционного градусника – электронный термометр. Это безопасно, так как у него не стеклянный корпус, и его невозможно разбить. Он не содержит ртути и других опасных веществ. И кроме того, гораздо быстрее выдает результат, всего через 2-3 минуты.

Но иногда у нас нет даже этих 2-3 минут. И снова мы вспоминаем разгар пандемии. Постоянный контроль температуры: на работе, в детских садах и школах, в торговых центрах, больницах и поликлиниках. Нескончаемый поток людей, из которого как-то надо отсеять возможных разносчиков вируса. Самый лучший способ – бесконтактный термометр.

Как это работает

Современные термометры, которые не надо ставить под мышку, бывают, строго говоря, трех видов:

Ушные

Лобные

Собственно, бесконтактные

Два первых все-таки требуют короткого контакта, прикладываются непосредственно к телу: в ухо и ко лбу, соответственно. Третий вариант, безусловно, наиболее удобный, безопасный и гигиеничный.

Бесконтактный термометр представляет собой пластиковый корпус, по форме напоминающий пистолет (интересно, что предмет, призванный спасать здоровье, внешне напоминает то, что его отнимает, иногда вместе с жизнью). В настройках термометра зафиксирована та самая, нормальная температура тела человека 36.6°С. Датчик считывает тепловое излучение от тела, преобразует его в электрический сигнал и выводит результат на дисплей. Это занимает буквально пару секунд.

Погрешность инфракрасных бесконтактных термометров чуть больше, чем контактных, но не более чем 0.2 градуса. На корректность данных, кроме того, влияет:

Расстояние, на котором происходит измерение;

Влага на коже (мокрый лоб, руки);

Дым, пар, пыль в помещении, где происходит замер;

Если измерение происходит сразу, как зайти в помещение с мороза и после пребывания на солнце;

Измеряемая поверхность загрязнена, в том числе покрыта потом или косметикой;

Как измерить температуру таким термометром? Убедитесь, что батарейки на месте. Наведите термометр на лоб, немного выше переносицы, на расстоянии 3-4 см от поверхности лба. Нажмите кнопку и дождитесь сигнала о получении результата. Точно также вы можете измерить температуру на запястье.

Преимущества такого термометра налицо:

Это быстро: результат на дисплее через считанные секунды;

Это безопасно: ничего не бьется и не растекается;

Это гигиенично: можно охватить большое количество людей, не дезинфицируя каждый раз прибор;

Это удобно: не надо застывать в неподвижности надолго;

Для родителей малыша такой термометр будет отличным подарком. К сожалению, детки болеют, даже самые маленькие могут подхватить простуду. Измерять температуру придется часто, и как мы уже говорили, делать это не всегда удобно. С бесконтактным термометром вы сможете провести измерение, не побеспокоив малыша. Вы можете сделать это, пока ребенок спит, даже не включая свет: ведь дисплей подсвечивается, а звуковой сигнал негромкий, и не разбудит маленького.

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Лучшие бесконтактные термометры: рейтинг ФАН

Бесконтактный термометр Berrcom JXB-178 белый

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Инфракрасный термометр для измерения температуры воздуха, предметов и тела. Замеры можно делать в области лба и висков, на запястье. Дисплей с подсветкой позволить провести измерение даже в темноте.

Средняя стоимость: 950 рублей.

Бесконтактный инфракрасный термометр Thermometer GP-300

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Бесконтактный термометр для измерения температуры в области лба и висков. Эргономичный корпус удобно ложится в руку. Удобный дисплей и высокая скорость работы.

Средняя стоимость: 695 рублей.

Бесконтактный термометр B.Well WF-4000

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Универсальный бесконтактный термометр комплектуется футляром для удобного и безопасного хранения. Функция памяти на 32 предыдущих измерения. Одобрено профессионалами. Показывает результат через секунду.

Средняя стоимость: 1 790 рублей.

Цифровой бесконтактный термометр QQZM Non Contact TF-600

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Современный бесконтактный термометр измеряет температуру за 2 секунды. Звуковой сигнал проинформирует о готовности результата. Можно делать замеры не только в лобно-височной части, но и на запястье.

Средняя стоимость: 490 рублей.

Бесконтактный термометр Sensitec NF-3101

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Термометр для измерения температуры воздуха, тела и поверхности предметов. Результат появляется на дисплее уже через полсекунды. Автоотключение позволяет сэкономить заряд батареек.

Средняя стоимость: 3 980 рублей.

Бесконтактный термометр Xiaomi iHealth Meter Thermometer

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Стильный и компактный термометр, легок в использовании. Удобно носить с собой при необходимости. Погрешность измерения всего 0.1°С.

Средняя стоимость: 1 850 рублей.