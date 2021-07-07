Названы преимущества вишни перед черешней

Москва, 7 июля. Диетолог Светлана Фус рассказала, что полезнее для организма: вишня или черешня. Мнением специалист поделилась на своей странице в Instagram.

По словам Фус, у вишни богаче витаминно-минеральный состав и в два раза меньше сахара, чем в черешне. К тому же вишня содержит мелатонин. Этот гормон отвечает за работу эндокринной системы, нормализует сон и поддерживает холестерин в пределах нормы.

«В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность — 50-62 килокалорий. Вишня — чемпион по низким показателям гликемического индекса среди фруктов и ягод. Он равен 22. У черешни он тоже низкий — 25», — написала Фус.

Диетолог уточнила, что обе ягоды регулируют кровяное давление, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и противодействуют формированию тромбов. Кроме того, они улучшают состояние ногтей и волос, помогают работе пищеварительной и нервной систем.

Ранее диетологи перечислили полезные свойства черешни. В ягоде содержится большое количество полифенолов, которые защищают организм от рака, она замедляет ухудшение когнитивных способностей, помогает сохранить функцию памяти и мозга.