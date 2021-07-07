Росатом готов к переговорам по строительству Балтийской АЭС

Москва, 7 июля. Росатом готов к переговорам с инвесторами по возведению Балтийской АЭС. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители госкорпорации.

Интерес инвесторов говорит о перспективном спросе промышленности и населения на источник электроэнергии, передает ТАСС слова Росатома. Сообщается, что госкорпорация готова начать диалог с заинтересованными инвесторами.

Недавно «Взгляд» сообщал, когда начнутся поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2». Первую нить газопровода уже возвели, после испытаний по ней первый отечественный газ поступит в Европу, а произойти это может уже в августе.