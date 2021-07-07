Вьентьян, 7 июля. Глава МИД России Сергей Лавров обсудит перспективы двустороннего диалога с руководством Лаоса в ходе визита во Вьентьян 7 июля.

Министра примут президент Лаоса Тхонглун Сисулит, а также премьер-министр и глава МИД страны Пханкхам Випхаван и Салемсай Коммасит.

«Лаос — давний друг России в Юго-Восточной Азии. В текущем году исполняется десятилетие принятия двусторонней декларации о стратегическом партнерстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-лаосские связи отличает высокий уровень взаимного доверия и конструктивного взаимодействия по всем направлениям», — подчеркнули в преддверии переговоров в МИД России.

Стороны планируют обсудить состояние и перспективы двусторонних связей, а также координацию усилий Москвы и Вьентьяна на международных площадках. В МИД России подчеркнули, что торгово-экономическая кооперация двух стран поступательно расширяется, совместные проекты реализуются в сферах гидроэнергетики, выпуска защищенной полиграфической продукции и добычи полезных ископаемых. Для получения высшего образования в Россию ежегодно прибывают около 100 лаосских студентов.

Весной президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит оказывать военно-техническую помощь армии Лаоса. Кроме того, глава государства подчеркнул, что поддерживает действия, направленные на сотрудничество двух стран в торгово-экономической и гуманитарной областях.