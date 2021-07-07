Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 06:43
06:36
Политика
Посольство России в США призвало Bloomberg прекратить обвинения в кибератаках
06:33
Происшествия
Тела девяти пассажиров Ан-26 найдены на Камчатке
06:32
Происшествия
Задержан глава Фонда обязательного медицинского страхования Томской области
06:15
Общество
Турки раскритиковали правительство из-за продажи беспилотников Украине
06:12
Общество
Американцы поддержали Россию в ситуации с пропавшим самолетом Ан-26
06:11
Происшествия
Число жертв при обрушении жилого дома в Майами увеличилось до 36 человек
06:10
Происшествия
Спасатели нашли тела трех пассажиров упавшего самолета Ан-26 на Камчатке
06:09
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии за июль в России
06:07
Техника
И ставит, и ставит им градусники: измеряем температуру бесконтактным термометром
06:00
Общество
Крымская винодельня покажет туристам виноградники, высаженные президентом Путиным
Все новости

Лавров обсудит перспективы двустороннего диалога с руководством Лаоса
Политика
Лавров обсудит перспективы двустороннего диалога с руководством Лаоса
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Вьентьян, 7 июля. Глава МИД России Сергей Лавров обсудит перспективы двустороннего диалога с руководством Лаоса в ходе визита во Вьентьян 7 июля.

Министра примут президент Лаоса Тхонглун Сисулит, а также премьер-министр и глава МИД страны Пханкхам Випхаван и Салемсай Коммасит.

«Лаос давний друг России в Юго-Восточной Азии. В текущем году исполняется десятилетие принятия двусторонней декларации о стратегическом партнерстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-лаосские связи отличает высокий уровень взаимного доверия и конструктивного взаимодействия по всем направлениям», подчеркнули в преддверии переговоров в МИД России.

Стороны планируют обсудить состояние и перспективы двусторонних связей, а также координацию усилий Москвы и Вьентьяна на международных площадках. В МИД России подчеркнули, что торгово-экономическая кооперация двух стран поступательно расширяется, совместные проекты реализуются в сферах гидроэнергетики, выпуска защищенной полиграфической продукции и добычи полезных ископаемых. Для получения высшего образования в Россию ежегодно прибывают около 100 лаосских студентов.

Весной президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит оказывать военно-техническую помощь армии Лаоса. Кроме того, глава государства подчеркнул, что поддерживает действия, направленные на сотрудничество двух стран в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Вернуться назад

россия лавров лаос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru