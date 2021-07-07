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Власти Германии отменили двухнедельный карантин для туристов из России

  /   Обновлено: 07 июля 2021 04:54
Общество
Власти Германии отменили двухнедельный карантин для туристов из России
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Берлин, 7 июля. Россияне смогут попасть на территорию Германии без двухнедельного карантина при соблюдении некоторых обязательных пунктов.

Берлин смягчил правила въезда в страну для туристов из пяти стран. В этом списке присутствуют Россия, Великобритания, Индия, Непал и Португалия.

Туристам для въезда в страну нужен отрицательный тест на коронавирус. Прибывающие будут оставаться на карантине, но при втором отрицательном результате теста самоизоляция уменьшится до пяти дней.

Ранее INFOX сообщал, что Германия и Франция ужесточили правила въезда для туристов из России. До сегодняшнего дня российские путешественники должны были пройти двухнедельный карантин.

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россия германия туризм границы
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