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Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме

  /   Обновлено: 07 июля 2021 04:54
Общество
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме
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Москва, 7 июля. Злоумышленники стали использовать почтовый домен gov.co и рассылать фишинговые письма. Этой информацией поделилась администрация сети RSNet.

Сотрудники агентства получили сообщения о массовых рассылках фишинговых электронных писем, в которых было вредоносное содержание пользователям домена gov.ru. Специалисты советуют для избежания неприятностей не открывать письма, отправленные с незнакомого адреса, не переходить по ссылкам, не открывать вложенные файлы, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что телефонные мошенники стали отказываться от привычных способов обмана людей. Злоумышленники больше не представляются сотрудниками службы безопасности, потому что россияне перестали вестись на эту уловку.

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