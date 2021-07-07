Роспотребнадзор дал рекомендации по борьбе с осами

Москва, 7 июля. «Соседство» с осами может быть опасно — от их укусов могут пострадать дети и люди с аллергической реакцией на токсины, находящиеся в их жале.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, существует несколько способов, позволяющих быстро и безопасно избавиться от ос. Наиболее эффективный — уничтожение гнезд и всех ос, находящихся в них. Если гнездо обнаружено не сразу, а тогда, когда колония ос уже разрослась, его следует обработать инсектицидными средствами, а затем удалить.

Для контроля численности ос, летающих внутри и снаружи помещений, рекомендовано засетчивание окон и дверей, уничтожение ос с помощью ловушек с аттрактантами, инсектицидных приманок, использование средств в аэрозольной упаковке.

Роспотребнадзор предупреждает, что даже один укус осы может привести к развитию анафилактического шока у аллергиков. Это опасно для жизни и требует неотложной медицинской помощи.

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