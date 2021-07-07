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Российский диетолог назвал лучший летний напиток
Общество
Российский диетолог назвал лучший летний напиток
pixabay.com  /  ColiN00B

Москва, 7 июля. Обыкновенная вода является самым лучшим напитком во время жары. Она сможет обеспечить организм необходимым количеством жидкости.

Воде можно придать особый вкус с помощью лимона, апельсина или другого фрукта. Утолять жажду лучше несладкими напитками. Квас тоже нужно выбирать с низким содержанием сахара. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский радио Sputnik.

«Он, может, не особо вкусный, но он безвреден для фигуры. А у сладкого кваса калорийность слишком высока, чтобы утолять им жажду регулярно», сказал диетолог.

Популярные сладкие напитки не подходят для употребления в жаркую погоду из-за высокой калорийности. Также газировку обычно потребляют больше, чем нужно. Это относится и к пакетированным сокам.

Ранее шеф-повар Евгений Данко назвал продукты, которые в жару опасны для здоровья. В список вошли рыба, мясо курицы на кости и паштет.

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вода лето жажда
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