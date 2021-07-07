Британия столкнулась с тремя фатальными рисками для своей экономики

Лондон, 7 июля. Великобритании пришлось столкнуться с тремя катастрофическими рисками для своего финансового положения, заявили в Управлении бюджетной ответственности (OBR).

Как сообщает Bloomberg, первой из угроз для королевского бюджета является потребность в финансировании государственных расходов на сдерживание пандемии коронавируса. И здесь речь идет о сумме, превышающей 30 миллиардов фунтов. Такие деньги необходимо найти в ближайшие три года.

Следующий риск обусловлен последствиями обещаний правительства устранить чистые выбросы в атмосферу к 2050 году. Реализация таких планов может увеличить госдолг в объеме 21% ВВП страны в течение следующих 30 лет, уверены специалисты. Специалисты не исключают, что частично расходы на эту сферу можно будет покрыть налогами на выброс оксидов углерода, однако все равно этого будет недостаточно.

Кроме вышеописанных трудностей, страна вот-вот столкнется с последствиями Brexit, который стал причиной противостояния Великобритании с Евросоюзом, включая разногласия в торговой сфере.

Ранее британский медик заявил об угрозе распространения в стране новых штаммов коронавирусной инфекции.