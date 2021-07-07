Российские туроператоры запустили продажу горящих туров

Москва, 7 июля. Туроператоры вернули для россиян горящие туры со скидками до 40% с прошлой недели.

В первую очередь, горящие туры предлагаются в турецкий город Даламан. Стоимость туров пришлось снизить из-за того, что россияне стали откладывать на них. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Однако спрос на поездки в Турцию оказался низким. Число туристов снизилось на 15%, а минимальная стоимость недельного тура уменьшилась на 17% до 29 тысяч рублей.

Ранее туроператоры назвали наиболее востребованные у туристов в 2021 году экскурсионные маршруты. Пляжные туры летом выбирают не менее 80% отдыхающих. Экскурсионные поездки интересуют 15% туристов.

По данным пяти крупнейших туроператоров, наиболее популярными направлениями стали Петербург, Калининград, Карелия, города Золотого кольца и Татарстан. Среди набирающих популярность направлений туроператоры выделяют Дагестан и Нижний Новгород.