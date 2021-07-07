Пекин, 7 июля. Во время конференции в Пекине дипломаты из России, Китая, Франции, Великобритании и США устроили перепалку на тему глобального лидерства. Китайцы обсудили эту ситуацию.

Посол России в Китае Андрей Денисов попросил привести пример того, как Пекин кому-либо навязывает свою идеологию за пределами государства. Представитель Франции на это ответил, что КНР постоянно совершает прямые нападки на свободу выражения. Об этом сообщает ИноСМИ.

«США сохраняют жесткие санкции против суверенной Кубы за отказ карибской страны принять «американские идеологии и ценности», поэтому вряд ли потребуется много времени, чтобы определить крупнейшего (и грубейшего) экспортера в нашем регионе», — отметил Khanh Hong H.

Chua V. преподнес загадку. Он попросил назвать имя человека, который управлял демократической страной, но теперь не может вести собственные страницы в соцсетях.

«Если бы «общепринятые ценности» действительно существовали, у нас не было свыше 200 отдельных образований и политических культур, именуемых странами», — отметил Full C.

KEE SUAN T. отметил, что ВВП США держится за счет таких миллиардеров, как Билл Гейтс, Джефф Безос, а также политиков и генеральных директоров. У простых американцев нет денег на еду и жилье.

«Ну конечно. Когда говорит французский посол, китайцы должны помалкивать, слушать и учиться. А когда китайцы огрызаются, французы давай жаловаться на нападки», — заявил Wing-Chun L.

Ранее источники издания The Wall Street Journal выяснили, что президент США Джо Байден пересмотрит стратегию давления на Россию, Китай и Белоруссию.