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Украина запретила к трансляции российский сериал «Не родись красивой»
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Украина запретила к трансляции российский сериал «Не родись красивой»
Общество
Украина запретила к трансляции российский сериал «Не родись красивой»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 7 июля. Киев запретил к показу на Украине пять российских сериалов.

В список запрещенных российских сериалов вошли: «Не родись красивой», «Ищите маму», «Не плачь по мне, Аргентина!», «Одноклассницы», «Счастливого пути». На этом Киев не остановился и запретил картины украинского производства «Али-Баба и сорок разбойников» и «Офицерские жены».

Некоторое время назад актеров, которые снимались в вышеперечисленных лентах, внесли в перечень деятелей культуры России, якобы представляющих угрозу для национальной безопасности страны.

Недавно INFOX составил список из десяти российских сериалов, которые рассказывают о прошлых веках. В перечень попал «Шерлок Холмс», «Раскол» и другие.

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