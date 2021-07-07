Профессор иммунологии заявил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе

Москва, 7 июля. Четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна и наступит, предположительно, осенью. Об этом заявил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала.

Он отметил, что число заражений новым штаммом коронавируса «Дельта» и «Дельта плюс» растет. А вакцины против новых видов COVID-19 оказываются менее действенны, пишет РИА Новости.

«Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас», — сказал Жан-Люк Гала.

Также он не исключил, что ситуация с коронавирусом будет схожа с методом лечения гриппа, когда каждый год проводится ревакцинация.

Недавно главный педиатр Москвы Османов Исмаил Магомедтагирович объяснил важность вакцинации для подростков. Он отметил, что индийский штамм COVID-19 у детей до 18 лет протекает в тяжелой форме, то есть «по взрослому типу».