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Профессор иммунологии заявил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе
Общество
Профессор иммунологии заявил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе
pixabay.com

Москва, 7 июля. Четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна и наступит, предположительно, осенью. Об этом заявил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала.

Он отметил, что число заражений новым штаммом коронавируса «Дельта» и «Дельта плюс» растет. А вакцины против новых видов COVID-19 оказываются менее действенны, пишет РИА Новости.

«Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас», сказал Жан-Люк Гала.

Также он не исключил, что ситуация с коронавирусом будет схожа с методом лечения гриппа, когда каждый год проводится ревакцинация.

Недавно главный педиатр Москвы Османов Исмаил Магомедтагирович объяснил важность вакцинации для подростков. Он отметил, что индийский штамм COVID-19 у детей до 18 лет протекает в тяжелой форме, то есть «по взрослому типу».

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европа пандемия коронавирус
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