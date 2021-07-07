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Россиянам рассказали, чем чревато отсутствие антител после прививки от COVID-19
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Общество
Россиянам рассказали, чем чревато отсутствие антител после прививки от COVID-19
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Москва, 7 июля. Врач общей практики Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Александр Доленко рассказал, чего ждать, если после прививки против коронавируса не появились антитела.

По словам специалиста, пока не установлено количество антител, которого было бы достаточно для предотвращения заболевания COVID-19.

«На данный момент вообще нет такого понятия, как мало или недостаточно антител. Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет», цитирует эксперта агентство «Прайм».

В настоящее время установлено, что заболевание возможно даже у лиц с очень высоким уровнем антител, отмечает Доленко. Однако их наличие после болезни или вакцинации снижает вероятность заболевания, уточнил врач.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что производителей нескольких зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции подали заявки на регистрацию своих препаратов в РФ. После прохождения обязательной экспертизы препараты могут появиться на российском рынке.

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прививки вакцинация коронавирус
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