Российским выпускникам предложили пособия в случае отсутствия рабочих мест

Москва, 7 июля. Выпускники бюджетного обучения в вузах и ссузах должны получить от государства первое рабочее место, либо они могут рассчитывать на ежемесячные выплаты.

Об этом говорится в обращении благотворительного фонда «Сердце лидера» на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы Минтруда Антона Котякова, передает РИА Новости.

Глава фонда Максим Петунин считает, что такая мера необходима для того, чтобы выпускники чувствовали уверенность в завтрашнем дне, а также для избежания разбалансированности между профессиями.

«Необходимо на законодательном уровне закрепить обязанность государства предлагать выпускникам, получившим бесплатное профессиональное образование, первое рабочее место по специальности», — отмечается в сообщении.

В фонде считают, что при отсутствии конкретных предложений по работе выпускники должны рассчитывать на ежемесячное пособие в размере одного МРОТ до момента трудоустройства, но не дольше одного года.

Ранее сообщалось, что выпускники Республики Дагестан могут рассчитывать на премию в случае сдачи ЕГЭ на высший балл.