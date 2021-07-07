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Банки не стали поднимать ставки по льготной ипотеке до семи процентов

  /   Обновлено: 07 июля 2021 04:53
Экономика
Банки не стали поднимать ставки по льготной ипотеке до семи процентов
pixabay.com

Москва, 7 июля. Российские банки в основном не стали поднимать ставки до 7% по льготной ипотеке на квартиры в новостройках, но есть и те, кто изменил условия.

Москва продлила до 1 июля следующего года льготную ипотечную программу, которую запустили в 2020 году в рамках мер поддержки людей и строительной отрасли. Приобрести квартиру в новостройке при ней можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита составила 3 миллиона рублей для всех регионов. Соответствующей информацией поделилось РИА Новости.

Недавно INFOX сообщал, что задолженность жителей России перед банками рекордно выросла. Судебным приставам предстоит в 2021 году взыскать с россиян по кредитам 482 млрд рублей. Этот показатель на 28% больше, чем в прошлом году.

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