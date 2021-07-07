Названа главная опасность жаркой погоды для диабетиков

Москва, 7 июля. Чересчур жаркая погода может оказывать негативное воздействие на организм диабетиков.

В жаркую погоду сосуды кожи расширяются, чтобы отдавать лишнее тепло с потом. Об этом рассказал главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов РИА Новости.

«Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы. Их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему», — сказал он.

Также перегревание во время жары можно спутать с гипогликемией. У них примерно одинаковые симптомы. При появлении помутнения сознания, обморока и судорог, диабетикам стоит определить уровень сахара в крови. Также больной диабетом может пропустить прием пищи, так как в жару снижается аппетит. Это может стать причиной гипогликемической реакции.

Эксперты по питанию указали на важность завтрака для больных диабетом второго типа и дали советы о продуктах для первого приема пищи. Рацион питания больных диабетом второго типа составляется исходя из свойств продуктов и их способности повышать уровень сахара в крови.