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Сочинским отелям предрекли многомиллионные убытки после наводнений

  /   Обновлено: 07 июля 2021 03:59
Общество
Сочинским отелям предрекли многомиллионные убытки после наводнений
Федеральное агентство новостей

Сочи, 7 июля. Наводнение в Сочи приведет к массовым отменам бронирования отелей и многомиллионным потерям для владельцев гостиниц.

Происходящее на курортах Краснодарского края подтолкнет людей к отмене броней гостиниц и туров в ближайшее время. На изменение планов на отдых повлияет повреждение инфраструктуры, непонятная обстановка с погодой и риски новых подтоплений. Об этом рассказал управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, пишет РИА Новости.

Глава Сочи Алексей Копайгородский 5 июля сообщил о победе над стихией. Он отметил, что в городе после наводнения началась уборка последствий. Для наведения порядка на российском курорте привлечены 173 единицы техники и 554 человека личного состава.

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сочи убытки подтопления
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