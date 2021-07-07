Сочинским отелям предрекли многомиллионные убытки после наводнений

Сочи, 7 июля. Наводнение в Сочи приведет к массовым отменам бронирования отелей и многомиллионным потерям для владельцев гостиниц.

Происходящее на курортах Краснодарского края подтолкнет людей к отмене броней гостиниц и туров в ближайшее время. На изменение планов на отдых повлияет повреждение инфраструктуры, непонятная обстановка с погодой и риски новых подтоплений. Об этом рассказал управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, пишет РИА Новости.

Глава Сочи Алексей Копайгородский 5 июля сообщил о победе над стихией. Он отметил, что в городе после наводнения началась уборка последствий. Для наведения порядка на российском курорте привлечены 173 единицы техники и 554 человека личного состава.