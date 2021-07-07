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Программист Пономарев рассказал о способах определить мошеннические сайты
Общество
Программист Пономарев рассказал о способах определить мошеннические сайты
pixabay.com

Москва, 7 июля. Определить мошеннические сайты поможет комплексный подход к собственной кибербезопасности. Об этом рассказал программист Антон Пономарев.

По словам специалиста, одним из признаков мошеннического сайта являются орфографические ошибки и подозрительные символы в URL-адресах. Это делается для создания доменных имен, которые схожи с популярными сайтами, например «gogle.com» и «gooogle.com», пишет «Ленту.ру».

Также для проверки сайтов необходимо обращать внимание на дату регистрации домена, так как недавнее число свидетельствует о повышенном риске. Директор департамента корпоративного бизнеса разработчика антивирусных программ ESET Антон Пономарев обратил внимание на необходимость использования специальных онлайн-инструментов для проверки на вредоносность, например Safe Browsing site status, VirusTotal и Whois.

Недавно жительница Северодвинска пострадала от телефонных мошенников. Злоумышленник представился сотрудником банка и украл у пострадавшей 340 тысяч рублей.

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мошенники сайт кибербезопасность
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