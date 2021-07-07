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Роскосмос рассказал о возможности появления частных туристических полетов
Технологии
Роскосмос рассказал о возможности появления частных туристических полетов
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 7 июля. Частная компания для совершения туристических рейсов в космос может появиться в России. Об этом заявил директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, для осуществления данной цели потребуются большие деньги. Также Блошенко отметил, что недавняя попытка создать подобную компанию не увенчалась успехом.

На вопрос о появлении в России конкурента таким организациям, как Blue Origin и Virgin Galactic, исполнительный директор Роскосмоса ответил, что это возможно.

«Надо понимать, что все эти люди (основатели Blue Origin и Virgin Galactic) — они не сразу перешли к пилотируемым полетам», — уточнил директор Роскосмоса по перспективным программам и науке.

Как стало известно ранее, корабль «Союз МС-20» прибудет на космодром Байконур в начале осени для того, чтобы доставить туристов на Международную космическую станцию в декабре этого года.

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