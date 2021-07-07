Минск оценил дипстатус офиса Тихановской в Литве

Минск, 7 июля. МИД Белоруссии сообщил, что дипстатус офиса Тихановской является частью «нелепых и враждебных шагов» в сторону Минска.

Литва придала офису Тихановской дипломатический статус 5 июля, передает РИА Новости. Из-за постоянных недружественных действий, которые нарушают договор о «добрососедстве и сотрудничестве» между Белоруссией и Литвой, сегодня вызвали в МИД временного поверенного в делах Литвы в Беларуссии Асту Андрияускене.

Литовскому дипломату указали на неприемлемость заявлений МИД Литвы «о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. «Белорусского демократического представительства» в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом».

В МИД республики отметили, что это решение является частью нелепых и враждебных шагов, которые противоречат «духу и уровню добрососедских отношений».

Ранее стало известно, что Белоруссия оставила в посольстве Литвы только одного консула и трех технических сотрудников. Причиной этого решения стали недружественные шаги Литвы.