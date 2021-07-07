Тела шести пассажиров упавшего Ан-26 найдены на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Спасатели нашли тела шести человек в районе крушения самолета Ан-26 на Камчатке.

Продолжается поиск погибших при крушении самолета Ан-26. Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

Часть обломков разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 обнаружили на берегу. На месте проводят работы экстренные службы.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь после попытки приземления в аэропорту поселения Палана. Все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-26 погибли в результате крушения. На борту находилось 28 человек.

Власти Камчатки сообщили, что самолет заходил на посадку со стороны суши, а не моря. Ан-26 перестал выходить на связь в десяти километрах от аэропорта Палана. Последняя связь диспетчера с пилотом Ан-26 состоялась в аэропорту Елизово.