Как выбрать натуральный твердый шампунь: топ-6 лучших средств для волос в 2021 году

Их позиционируют как натуральную и полезную для волос альтернативу обычным шампуням и рекомендуют всем, кто часто путешествует и считает своим долгом заботиться о природе. Однако близкое знакомство с натуральным твердым шампунем нередко оборачивается недоумением.

Он и пенится куда хуже, чем обычный шампунь. И волосы после его использования кажутся сухими. Почему так происходит? В чем особенности этих средств? Кому стоит использовать твердый шампунь, а кому он категорически не подходит? И на какие средства, представленные на рынке, стоит обратить внимание? Ответы на эти вопросы читайте в обзоре ФАН.

Особенности натурального твердого шампуня

Внешне он выглядит как мыло ― круглый или прямоугольный брусок легко помещается в ладони. Производители упаковывают его в картонные коробки, жестяные банки или коробочки из перерабатываемого пластика, так как одна из особенностей твердого мыла — экологичность. Это свойство заключается не только в натуральном составе, но и отсутствии упаковки, загрязняющей окружающую среду. И по этой причине средство выбирают для ухода за волосами приверженцы заботы о природе.

От обычного шампуня твердый отличается не только упаковкой, у него есть и другие особенности.

Концентрированный состав. В твердом брусочке совсем нет воды, которая составляет не менее 70 процентов объема привычного жидкого шампуня. Он содержит только моющие и ухаживающие вещества в концентрированной формуле. Отсутствие влаги исключает необходимость применять при производстве консерванты, которые могут вызывать аллергическую реакцию или ухудшать состояние кожи головы.

Мягкие ПАВ. Большинство привычных шампуней содержат активный пенообразователь – лаурил сульфат натрия. Именно он позволяет средству хорошо мылиться и тщательно промывать даже густые, жирные у корней волосы. Брусковые шампуни содержат его «мягкую» альтернативу ― кокобетаин или кокосульфат натрия. Считается, что он куда более щадяще воздействует на кожу голову, не вызывает сухости, так как не смывает естественную гидролипидную мантию.

Экстракты растений и масла. В дополнение к пенообразователю производители используют ухаживающие компоненты в составе твердого шампуня. Однако не стоит думать, что благодаря концентрированной формуле они будут особенно позитивно влиять на здоровье волос или обеспечат их мягкость, сияние. Важно помнить, что любой шампунь предназначен не столько для мытья волос, сколько для очищения кожи головы, и твердый — не исключение. Поэтому наличие в нем натуральных добавок ориентировано не на оздоровление прядей, а на коррекцию состояния эпидермиса: его питание или снижение жирности.

Факт. Брусковые шампуни значительно более экономичны, чем жидкие. Один может заменить до 400 мл жидкого аналога. Их удобно брать с собой в путешествие, командировку: компактный брусок занимает куда меньше места в багаже, чем привычный флакон, точно не разольется, не испортится и не закончится в самый неподходящий момент.

Как выбрать твердый шампунь для волос

Главный критерий выбора ― тип кожи головы. Производители предлагают решения для жирной и сухой, а также чувствительной кожи. Составы обогащают веществами, призванными улучшить состояние эпидермиса, а вместе с тем способствовать росту и оздоровлению прядей.

Так уменьшить интенсивность работы сальных желез помогают экстракты крапивы и зверобоя. Смягчить, увлажнить кожу и избавить от чувства стянутости после мытья головы позволяют натуральные масла. Для чувствительной кожи в состав добавляют экстракты иланг-иланга, миндальное или кокосовое масла.

Некоторые средства содержат добавки для оздоровления волос. Среди них самые полезные:

натуральный кератин;

аминокислоты;

провитамин В5.

Чем больше вспомогательных добавок содержит средство, тем более щадящим будет его воздействие на пряди. Это особенно важно для волос, склонных к сухости, а также поврежденных в результате окрашивания или частой сушки феном.

Факт. Твердый шампунь может не подойти обладательницам жирных волос. Его активный моющий компонент не способен качественно удалять секрет сальных желез с корней. Из-за этого уже через несколько часов после душа волосы могут казаться неопрятными, «сальными». В этом случае для повседневного использования стоит выбирать привычный жидкий шампунь, а твердый использовать лишь по необходимости, например, в путешествии.

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Как пользоваться твердым шампунем для волос

Применяйте средство не чаще 2-3 раз в неделю. Перед использованием смочите брусок, а затем несколько раз проведите по волосам — от макушки до кончиков. Можно предварительно размылить его в руках, а на голову нанести только пену.

После нанесения техника использования не отличается от мытья обычным шампунем. Тщательно помассируйте пальцами кожу головы, распределите пену от корней до кончиков волос. Дополнительно смочите водой, если пены слишком мало, или намыльте еще раз. Кокосульфат натрия образует при контакте с водой куда меньше пены, чем его аналог лаурил сульфат, поэтому умеренное вспенивание нормально.

Смойте пену через три минуты, тщательно промойте водой. После этого нанесите ухаживающий или увлажняющий бальзам. Не забывайте использовать его каждый раз после мытья головы: несмотря на концентрированный состав, насыщенный маслами, кондиционирующих добавок он не содержит. А значит, не может закрывать и приглаживать кутикулу волосков, из-за чего после мытья пряди будут казаться жесткими и сухими, путаться при расчесывании и выглядеть неаккуратно. Бальзам закроет волосяные чешуйки, придаст локонам блеск и ухоженный вид.

Совет. После использования брусок нужно просушить туалетной бумагой или бумажным полотенцем, а потом убрать в мыльницу или коробочку с крышкой. При таком варианте хранения твердый шампунь будет сохранять свои свойства до последнего дня применения. Если оставлять на брусочке влагу, в нем начнут размножаться патогенные микроорганизмы. Применять средство после появления на поверхности плесени недопустимо, это может навредить коже головы.

Многие производители предлагают мыльные бруски в жестяных или пластиковых коробочках с крышками. Такой формат упаковки очень удобен: хранить шампунь можно прямо в ней на полочке в ванной комнате. Если средство упаковано в картонную коробку, ей придется подобрать замену: мыльницу с крышкой или жестяную баночку.

Лучший твердый шампунь для волос по версии ФАН

Первой предложила шампуни в необычном твердом варианте британская компания. Ее продукция и сегодня представлена на рынке и популярна среди покупателей. Но у нее появилось немало аналогов, в том числе среди продукции российских производителей и брендов масс-маркета. Мы подготовили рейтинг самых лучших брусковых шампуней, которые неизменно получают положительные отклики со стороны пользователей.

SHARME Hair Citrus

PrtSc Яндекс.Маркет /

Линейка бренда натуральной косметики Greenway включает несколько вариантов твердых шампуней. Гринвей предлагает их в серии Sharme, которая представлена округлыми, разноцветными брусочками с добавлением экстрактов цитрусовых, лемонграсса и ежевики, масел кокоса и миндаля. Особую любовь пользователей заслужил цитрусовый шампунь, предназначенный для волос, склонных к жирности. Он содержит омыленные масла кокоса, протеины пшеницы и кератин, благодаря чему не только активно очищает корни волос, но также заботится об их здоровье, восстанавливая структуру.

Покупатели отмечают, что средство хорошо пенится, после его применения локоны приобретают мягкость и кажутся более объемными. Расходуется твердый шампунь Sharme Hair очень экономно, поставляется в пластиковой коробочке, благодаря чему не возникает сложностей с хранением. Даже жирные пряди после его использования долго остаются чистыми и свежими. Среди недостатков называют лишь стоимость, которая кажется высокой для бруска весом 50 г.

Средняя цена 351 рубль.

Yves Rocher Нежность для волос с ромашкой

PrtSc Яндекс.Маркет /

Бренд Ив Роше представляет твердые шампуни в рамках новой гаммы продуктов «Экогерои». Средства призваны обеспечить полноценный уход за волосами и снизить негативное воздействие человека на окружающую среду. Нежность для волос с ромашкой — один из продуктов линии с бережной формулой для чувствительной кожи. Создает обильную пену, хорошо очищает пряди, придает им блеск, шелковистость. Содержит натуральные масла и экстракт ромашки, обладает приятным запахом и долго расходуется: по утверждению производителя брусочек весом 60 граммов заменяет жидкое средство объемом 300 мл. По отзывам пользователей, несмотря на отсутствие в составе сульфатов, пенится брусок прекрасно. Удобно размыливать его в руках и наносить пену на влажные пряди. Если волосы длинные, может потребоваться провести по ним брусочком несколько раз. При смывании остается ощущение чистоты «до скрипа». Но после пряди кажутся суховатыми, поэтому уход стоит совмещать с использованием бальзама. Средняя цена 750 рублей.

Живица с маслом кедра

PrtSc Яндекс.Маркет /

Внешний вид твердого шампуня Живица вызывает у покупателей недоумение. Выглядит он совсем не эстетично, кроме того форма бруска ― квадратная, с выемкой в центральной части, из-за чего использовать его не слишком удобно. Но состав интересный: средство насыщено натуральными маслами кедровых орешков, кедра и ши, содержит экстракты облепихи и овса, предназначено для ухода за поврежденными прядями, склонными к ломкости и сухости.

Покупатели отмечают, что шампунь обладает выраженным хвойным запахом, промывает пряди с первого раза, не пересушивает их. Специфичный аромат не сохраняется, уходит после смывания пены. Волосы «скрипят» чистотой, хорошо расчесываются даже без использования бальзама. Из недостатков указывают на неэкономичность расходования на густых волосах и необходимость подобрать для бруска специальную «тару» для хранения. Ставить коробочку нужно подальше от воды.

Средняя цена 369 рублей.

Meela Meelo Трава-мурава

PrtSc Яндекс.Маркет /

Главное, что обращает на себя внимание в этом средстве ― его объем. Твердый шампунь Meelo крупнее «конкурентов», масса брусочка — 85 г. На лицевой стороне нанесен фирменный логотип, цвет приятно зеленый, аромат выраженный травяной. Главные компоненты: масло кокоса и экстракты растений ― ромашки и крапивы. Последние помогают нормализовать работу сальных желез, а также обладают противовоспалительным эффектом. Производитель позиционирует состав решением для комбинированных волос, которым обещает придать гладкость, свежесть и объем.

И, по отзывам, с заявленными задачами шампунь справляется. Он не сушит пряди, хорошо промывает их, прекрасно мылится и оставляет ощущение исключительной чистоты. Комфортен в использовании, долго расходуется, несмотря на компактность. Идеально подходит для людей, часто отправляющихся в поездки. К недостаткам относят специфичный запах, который ощущается при открытии упаковки, но стоит воспользоваться средством один раз, и аромат становится ненавязчивым.

Средняя цена 314 рублей.

Kleona Репейный

PrtSc Яндекс.Маркет /

Внешне твердый шампунь Kleona напоминает хозяйственное мыло: та же прямоугольная форма бруска, тот же цвет. Но в его составе нет агрессивных очищающих веществ, напротив, он насыщен смесью растительных масел (касторового, кокосового, оливкового), экстрактами лекарственных растений, протеинами кератина и витамином Е. Формула его настолько концентрированная, что производитель не рекомендует применять свою продукцию постоянно. Использовать ее нужно в качестве дополнительного ухода один раз в неделю, тогда как в другие дни мыть голову обычным шампунем.

Покупатели отмечают, что средство приятно в использовании. Пена настолько нежная и мягкая, что создается ощущение, будто вы моете голову бальзамом. Если использовать после шампуня кондиционер, пряди становятся плотными, мягкими, гладкими. Средство выручает при жесткой водопроводной воде, а также спасает локоны, поврежденные окрашиванием и термическим воздействием. Среди его недостатков — быстрый расход при длинных локонах и сложности с покупкой: встречается шампунь Клеона нечасто даже в интернет-магазинах.

Средняя цена 240 рублей.

Oriflame с авокадо и ромашкой

PrtSc Яндекс.Маркет /

Новая формула появилась и в каталоге шведского производителя косметики. Твердый шампунь Орифлейм привлекательно выглядит и покоряет приятным ароматом. Производитель насытил его экстрактом ромашки, ценным для чувствительной кожи головы. Компонент обладает противовоспалительным действием и придает прядям блеск. Для питания в состав добавлено масло авокадо. Формула не утяжеляет локоны, предназначена для нормальных волос без склонности к жирности. Весит брусок 75 г, расходуется столь же долго, сколько и жидкий шампунь объемом 500 мл.

Мнения пользователей об этом средстве разделились. Одни отмечают, что использовать шампунь удобно в качестве натуральной и безопасной альтернативы жидким формулам. Другие считают, что состав лишь прекрасно пахнет и неплохо пенится, но ухаживающим эффектом не обладает, а волосы после него жесткие и требуют обязательного использования маски.

Средняя цена 700 рублей.