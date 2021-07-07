J&J готова поставлять в Россию и другие страны СНГ свою вакцину от коронавируса

, 7 июля. Компания Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, будет сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для выхода со своей вакциной на рынок РФ.

Представитель компании Мареа Файнберг сообщила ТАСС, что с начала пандемии Johnson & Johnson непрестанно работала над тем, чтобы помочь справиться с ней. Компания привержена тому, чтобы обеспечить глобальный доступ к однокомпонентной вакцине-кандидату в рамках экстренных борьбе с пандемией.

«Мы будем работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поставить нашу однокомпонентную вакцину-кандидат от коронавируса на рынки России и СНГ», — заявила представитель Janssen.

Он отметила, что это случится после прохождения всех необходимых местных клинических испытаний и последующей авторизации. Подчеркивается, что компания делает это не с целью получения прибыли.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию своих вакцин на территории РФ. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь.