Родственники погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат компенсацию

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал от властей по 500 тысяч рублей родственникам погибших.

Также глава аэропортов Камчатки сообщил, что находившиеся на борту самолета были застрахованы. Страховая компания выплатит по 2 миллиона рублей родственникам погибших, авиакомпания — по 1 миллиону.

Ранее губернатор Камчатки объявил трехдневный траур из-за крушения самолета. Он установлен на период с 7 по 9 июля.

Связь с пассажирским Ан-26 на Камчатке пропала 6 июля. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа, отмечает RT.