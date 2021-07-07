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Родственники погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат компенсацию

  /   Обновлено: 07 июля 2021 02:02
Общество
Родственники погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат компенсацию
Global Look Press  /  MOD Russia / via Globallookpress.com

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал от властей по 500 тысяч рублей родственникам погибших.

Также глава аэропортов Камчатки сообщил, что находившиеся на борту самолета были застрахованы. Страховая компания выплатит по 2 миллиона рублей родственникам погибших, авиакомпания — по 1 миллиону.

Ранее губернатор Камчатки объявил трехдневный траур из-за крушения самолета. Он установлен на период с 7 по 9 июля.

Связь с пассажирским Ан-26 на Камчатке пропала 6 июля. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа, отмечает RT.

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