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Донастройка налоговой системы принесет сотни миллиардов рублей в бюджет России

  /   Обновлено: 07 июля 2021 02:09
Экономика
Донастройка налоговой системы принесет сотни миллиардов рублей в бюджет России
pixabay.com

Москва, 7 июля. Правительство России работает над концепцией «донастройки» налоговой системы на ближайшие три года, которая может принести сотни миллиардов рублей в год.

В Минфине подтвердили, что обсуждение «связанных с доведением базовых бюджетных ассигнований» вопросов состоялось накануне, сообщила газета «Известия». Источник издания заявил, что «донастройка» налоговой системы на 2022–2024 годы может принести бюджету дополнительно порядка 395 млрд рублей в год.

Собеседник издания уточнил, что предварительно определены четыре базовых сферы, в которых планируется повышение налоговой нагрузки. К ним относятся акцизы на вредные продукты, добыча полезных ископаемых, металлургия и доходы состоятельных граждан. Такой выбор основан на предположениях о дополнительных доходах в данных областях или более низкой налоговой нагрузке, чем в смежных сферах.

Ранее крупные российские банки сообщили, что Федеральная налоговая служба (ФНС) занимается проработкой нового режима налогообложения для микро- и малого бизнеса. В частности ведомство продумывает отмену уплаты страховых взносов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

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