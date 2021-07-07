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Губернатор Камчатки объявил трехдневный траур из-за крушения самолета
Происшествия
Губернатор Камчатки объявил трехдневный траур из-за крушения самолета
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил трехдневный траур в регионе из-за крушения пассажирского самолета Ан-26.

Соответствующей информацией поделилось РИА Новости. Борт потерпел крушение во время рейса из Петропавловска-Камчатского. Происшествие произошло в девяти километрах от поселка Палана. В самолете находились 28 человек — 6 членов экипажа и 22 пассажира. Спасатели обнаружили обломки воздушного судна на берегу Охотского море.

Ранее поисково-спасательной группе пришлось изменить маршрут к месту происшествия. Причиной этого стал сильный туман.

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самолет крушение траур ан-26
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