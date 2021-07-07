Губернатор Камчатки объявил трехдневный траур из-за крушения самолета

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил трехдневный траур в регионе из-за крушения пассажирского самолета Ан-26.

Соответствующей информацией поделилось РИА Новости. Борт потерпел крушение во время рейса из Петропавловска-Камчатского. Происшествие произошло в девяти километрах от поселка Палана. В самолете находились 28 человек — 6 членов экипажа и 22 пассажира. Спасатели обнаружили обломки воздушного судна на берегу Охотского море.

Ранее поисково-спасательной группе пришлось изменить маршрут к месту происшествия. Причиной этого стал сильный туман.