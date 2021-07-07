Российские ученые предложили диету перед прививкой для лучшей выработки антител

Москва, 7 июля. Ученые исследовали, как питание до прививки и после нее может повлиять на выработку антител и работу иммунной системы.

Перед прививкой важно отказаться от высококалорийной пищи, фастфуда, большого количества сладкого. Такое общее правило для всех людей вне зависимости от их стройности или проблем с лишним весом. При ожирении и неправильном питании снижается иммунитет, особенно та его часть, которая отвечает за выработку антител, рассказал ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Иван Гмошинский, сообщают «Известия».

Во время вакцинации важно не перегружать организм стрессом и не употреблять чрезмерно большое количество омега-3 жиров. Планирующим прививаться рекомендуется питаться нежирным мясом, рыбой, курицей и бобовыми, что положительно влияет на иммунитет. Во время вакцинации следует отдавать предпочтение медленно усваиваемым углеводам с низким гликемическим индексом.

Ученые Колумбийского университета разработали диету для снижения риска возникновения тяжелого течения COVID-19 в случае заболевания. Исследование показало, что у людей, предпочитающих растительное питание и умеренно употребляющих мясо, коронавирус протекает в тяжелой форме на 73% реже.