Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 02:10
02:02
Общество
Родственники погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат компенсацию
02:00
Общество
Эпидемиологи перечислили паразитов, облюбовавших петербургские водоемы
01:37
Происшествия
Губернатор Камчатки объявил трехдневный траур из-за крушения самолета
01:32
Общество
Российские ученые предложили диету перед прививкой для лучшей выработки антител
01:31
Экономика
Донастройка налоговой системы принесет сотни миллиардов рублей в бюджет России
01:30
Экономика
Минфин спрогнозировал профицит бюджета в 353 млрд рублей в 2022 году
01:28
Общество
ФНС определит нуждающихся в помощи государства россиян
01:27
Общество
Риелторы назвали самые подходящие для льготной ипотеки города России
01:25
Общество
Снятую с мертвого Толстого блузу продадут на аукционе Drouot
01:22
Общество
Треть трудоустроенных россиян перерабатывают бесплатно
Все новости

Риелторы назвали самые подходящие для льготной ипотеки города России
Общество
Риелторы назвали самые подходящие для льготной ипотеки города России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 июля. Риелторы составили рейтинг городов, в которых выгоднее всего купить квартиру по льготной ипотеке под 7%. На первом месте оказались Тверь и Самара.

Больше всего квартир в новостройках с возможностью взять ипотеку под 7% с максимальной суммой займа 3 млн рублей находятся также в Ульяновске, Уфе, Волгограде и Екатеринбурге.

Для того чтобы приобрести жилье за 3-5 млн рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области необходимо доплатить 40% своих средств с возможностью использования льготной ипотеки. С 1 июля начал действовать новый кредитный лимит для покупки квартиры 3 млн рублей, пишут «Известия».

Объекты стоимостью до 3 млн рублей точно смогут участвовать в программе с минимальным первоначальным взносом 15%», рассказала председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Недавно специалисты представили прогноз, согласно которому рост цен на новостройки в Москве может замедлиться до 6-8% к концу 2021 года.

Вернуться назад

ипотека квартира жилье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru