Риелторы назвали самые подходящие для льготной ипотеки города России

Москва, 7 июля. Риелторы составили рейтинг городов, в которых выгоднее всего купить квартиру по льготной ипотеке под 7%. На первом месте оказались Тверь и Самара.

Больше всего квартир в новостройках с возможностью взять ипотеку под 7% с максимальной суммой займа 3 млн рублей находятся также в Ульяновске, Уфе, Волгограде и Екатеринбурге.

Для того чтобы приобрести жилье за 3-5 млн рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области необходимо доплатить 40% своих средств с возможностью использования льготной ипотеки. С 1 июля начал действовать новый кредитный лимит для покупки квартиры — 3 млн рублей, пишут «Известия».

Объекты стоимостью до 3 млн рублей точно смогут участвовать в программе с минимальным первоначальным взносом 15%», — рассказала председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Недавно специалисты представили прогноз, согласно которому рост цен на новостройки в Москве может замедлиться до 6-8% к концу 2021 года.