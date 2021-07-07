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ФНС определит нуждающихся в помощи государства россиян
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ФНС определит нуждающихся в помощи государства россиян
pixabay.com

Москва, 7 июля. Нуждающихся в государственной поддержке россиян определят с помощью налоговой службы и окажут им материальную помощь.

«Известия» отмечают, что Минтруд РФ готовит соответствующий законопроект. Согласно документу, ФНС получит полномочия передавать данные о доходах россиян в Единую государственную информационную систему соцобеспечения (ЕГИССО). Система уже определит степень нуждаемости семьи с учетом владения ею движимым и недвижимым имуществом.

Газета отмечает, что депутаты ГД заявили о готовности изучить инициативу. В свою очередь эксперты считают, что с участием ФНС обмануть государство будет гораздо сложнее.

Ранее телеканал RT рассказал, как рост числа самозанятых может отразиться на работе бизнеса в России. В ФНС заявляли, что до 2029 года ставки налога для самозанятых меняться не будут.

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