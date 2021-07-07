Минфин спрогнозировал профицит бюджета в 353 млрд рублей в 2022 году

Москва, 7 июля. В 2022 году федеральный бюджет будет исполнен с профицитом в 353 млрд рублей, следует из подготовленного Минфином проекта его основных характеристик.

Профицит станет возможным благодаря росту поступлений на 2 триллиона рублей относительно заложенных в законе о бюджете уровня 20,6 трлн рублей. Расходы планируется нарастить с 21,8 трлн до 22,3 трлн рублей, сообщает газета «Известия».

Из предварительных проектировок Минфина следует, что дефицит федеральной казны в 2023 году сохранится, но окажется почти в семь раз меньше заложенного в законе о бюджете. Показатель составит 207,9 млрд рублей, при расходах 24 трлн и доходах 23,8 трлн рублей. В 2024 году отрицательное сальдо составит 304 млрд рублей, расходы — 25,3 трлн, доходы — 25 трлн рублей.

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) России заявили, что вывод операций госконтрактов в сфере национальных проектов «из тени» принес в бюджет России 2,4 млрд рублей. Также был выявлен ущерб бюджету на 12 миллиардов рублей.