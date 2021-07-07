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Снятую с мертвого Толстого блузу продадут на аукционе Drouot
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Снятую с мертвого Толстого блузу продадут на аукционе Drouot
wikipedia.org  /  Sergei Prokudin-Gorskii

Париж, 7 июля. Широкая блуза, в которую известный русский классик Лев Толстой мог быть одет в момент своей смерти, 9 июля уйдет с молотка на торгах аукционного дома Drouot.

Как сообщают «Известия», предварительная стоимость ценного лота 20 тысяч евро, однако аукционеры не исключают выручить более значительную сумму. По словам эксперта и историка Сириля Буле, толстовку сшила жена классика Софья Андреевна, а ее прототипом стала обычная крестьянская рубашка.

«Именно в такой «толстовке» классик запечатлен на многих картинах, фотографиях, в мемуарах и даже в кинохронике тех лет. После кончины Льва Николаевича блузу унаследовал его сын Михаил Львович, а затем на протяжении десятилетий она хранилась у толстовских потомков, которые после революции оказались во Франции», заявил Буле в беседе с «Известиями».

Наследники писателя не исключили, что именно в этой рубашке Толстой умер 20 ноября 1910 года.

Ранее сообщалось, что внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко намерена выставить на аукцион личные вещи знаменитой бабушки. По словам девушки, все вырученные средства она намерена пустить на благотворительные цели.

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