Россиянам назвали способ удаленного управления компьютером со смартфона

Москва, 7 июля. Пользователям необходимо для удаленного доступа к компьютеру установить на смартфон специальное программное обеспечение, сообщил специалист Руслан Косарим.

Специалист утверждает, что сейчас существует много разных программ, которые позволяют на расстоянии управлять компьютером. В перечень самых популярных таких приложений входят TeamViewer, Chrome Remote Desktop, Microsoft Remote Desktop App, VNC Viewer, передает слова эксперта агентство «Прайм».

Эти программы позволяют управлять ресурсами компьютера, а также функциями локальных дисков, которые присоединены к нему. Однако технологии удаленного доступа пока далеки от идеала.

Ранее стали известны способы узнать геолокацию человека по телефону. Определить местонахождения пользователя возможно с помощью услуг операторов связи «локатор» или «радар».