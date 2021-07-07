Россияне пожаловались на продающих лже-справки о прививках мошенников

, 7 июля. Россияне, покупающие поддельные справки о вакцинации и медотводе, рискуют нарваться на кибермошенников.

Сайты, продающие такие документы, чаще всего занимаются воровством конфиденциальной информации. Таким образом злоумышленники могут списывать средства, выманивать паспортные данные и СНИЛС. Об этом говорится в письме «Народного фронта» на имя генпрокурора Игоря Краснова, передают «Известия».

Сайты по продаже поддельных сертификатов о вакцинации и медотводе являются фишинговыми. Обычно мошенники списывают у своих жертв до 10 тысяч рублей. Однако не стоит забывать, что поддельные документы являются уголовным преступлением.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации. Спикер ГД подчеркнул, что наказание ждет «бизнесменов», которые рассчитывают разбогатеть на пандемии, создавая поддельные справки. Лжедокумент не вырабатывает антител и не поможет при реальном заражении.