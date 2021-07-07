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Российские нефтяные компании сократили экспорт бензина

  /   Обновлено: 07 июля 2021 01:51
Экономика
Российские нефтяные компании сократили экспорт бензина
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 июля. Российские нефтяные компании сократили экспорт бензина, в первом полугодии из 17,7 млн тонн топлива «Евро-5» отправлено за рубеж лишь 10%, следует из данных ЦДУ ТЭК.

В первой половине июня экспорт сократился до 5% от произведенного топлива, сообщает газета «Известия». Динамика объясняется реакцией производителей на спрос внутри страны, в том числе дополнительными поставками топлива на внутренний рынок в разгар туристического сезона.

«Российские компании преимущественно поставляют автобензины на внутренний рынок. Если взять средний показатель, то в стране продается около 90% всего производимого в России бензина», — заявил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, тот факт, что нефтяники сократили экспорт в июне, говорит о реакции компаний на запросы рынка без каких-либо дополнительных регулирующих мер.

Ранее сообщалось, что объем запасов бензина в России на неделю с 22 по 28 июня увеличился на 2,7%, до 1,723 млн тонн. Запасы дизельного топлива выросли на 3%, составив 2,654 млн тонн. Отгрузки бензина на внутренний рынок в период с 23 по 29 июня снизились на 4,7%, до 705 тысяч тонн, дизельного топлива — на 5,6%, до 723 тысяч.

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нефть россия экспорт топливо бензин
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