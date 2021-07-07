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Обнаружено новое сходство коронавируса с вирусами летучих мышей

  /   Обновлено: 07 июля 2021 01:09
Наука
Обнаружено новое сходство коронавируса с вирусами летучих мышей
pixabay.com

Пекин, 7 июля. Китайские ученые обнаружили новые свидетельства того, что предок коронавируса SARS-CoV-2 поражал летучих мышей, сообщает bioRxiv.

Исследователи под руководством профессора Университета Сунь-Ятсена Сюнлэя Хэ отмечают, что геном SARS-CoV-2 совпадает с устройством РНК ближайшего родича поражающего летучих мышей вируса RaTG13 лишь на 96%. Ученые определили характер накопления мутаций в геномах обоих патогенов и коронавируса рукокрылых, RshSTT182.

Изучив способ накопления мутаций в геномах нескольких десятков коронавирусов китайские генетики нашли новые свидетельства того, что прямой предок SARS-CoV-2 появился в популяции летучих мышей.

Исследователи подчеркивают, что все три патогена эволюционировали в схожих условиях. Это свидетельствует о том, что почти вся эволюция SARS-CoV-2 до его перехода в человеческую популяцию проходила в организме рукокрылых.

Между тем, статью китайских ученых не проверяли редакторы научных журналов и не рецензировали независимые эксперты. Поэтому относиться к изложенным в ней выводам следует осторожно, отмечает ТАСС.

Ранее британский доктор Хилари Джонс заявил, что Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса. По его словам, местное правительство делает слишком большие ставки на программу вакцинации населения.

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наука генетика коронавирус
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