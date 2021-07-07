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Количество банкротов среди россиян выросло в 2021 году
Общество
Количество банкротов среди россиян выросло в 2021 году
pixabay.com

Москва, 7 июля. Темпы роста личного банкротства сильно выросли в России за первое полугодие текущего года. В этот период выявлено вдове больше банкротов, чем в аналогичный период 2020 года.

Более четырех тысяч россиян успели воспользоваться новой внесудебной процедурой избавления от долгов. Такой рост, по мнению экспертов, связан с информированностью граждан о легальных способах списания финансовых обязательств и влиянием пандемии коронавируса. По прогнозу экспертов, к концу года количество банкротов в России увеличится до 280 тыс. Об этом информируют "Известия".

Лидером среди регионов по числу банкротов является Москва и Московская область. Также часто новым механизмом пользуются жители Омской и Челябинской областей, Пермского, Алтайского и Краснодарского краев. Эксперты считают, что доступность процедуры списания долгов стало основным фактором увеличения числа банкротств.

ФАН рассказал, безопасно ли покупать квартиру должника-ипотечного заемщика с торгов. Риелтор рассказал о возможных проблемах, с которыми можно столкнуться после приобретения подобного вида жилья.

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долги деньги банкрот
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