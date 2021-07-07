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Треть трудоустроенных россиян перерабатывают бесплатно
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Треть трудоустроенных россиян перерабатывают бесплатно

  /   Обновлено: 07 июля 2021 01:44
Общество
Треть трудоустроенных россиян перерабатывают бесплатно
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 7 июля. Более 70% трудоустроенных россиян перерабатывают, делают это бесплатно половина из них, следует из опроса сервиса hh.ru и СК «Росгосстрах жизнь».

Чаще всего перерабатывают бесплатно юристы, работники финансового сектора, работники сфер управления персоналом и маркетинга, сообщает газета «Известия». Самой частой причиной переработок участники опроса назвали стеснение отказать коллегам или руководителю.

Чаще всего требуют деньги за переработку рабочие, работники транспортно-логистической отрасли, СМИ, сфер развлечений и искусства, представители IT-отрасли и молодые специалисты.

О наличии переработок заявили 79% трудоустроенных жителей Москвы. В Московской, Новосибирской, Волгоградской и Самарской областях перерабатывают от 72% до 76% работников. В Башкортостане, Нижегородской и Челябинской областях перерабатывают реже всего — об этом от 50% до 65% трудоустроенных граждан.

Опрос проводился в июне текущего года, в исследовании приняло участие более двух тысяч респондентов из всех федеральных округов России.

Ранее аналитики выяснили, что мешает россиянам активно продвигаться по карьерной лестнице. Более трети респондентов (35%) винят в этом начальство, 32% опрошенных указали на отсутствие у них необходимого опыта для продвижения по службе.

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