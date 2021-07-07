Российский рубль не показал значительного роста на фоне укрепления стоимости нефти

Москва, 7 июля. Российский рубль серьезно не укрепился с начала года, несмотря на изменение фундаментальных факторов. Об этом говорится в материале «Известий».

Курс доллара вновь растет. Так, во время торговой сессии во вторник доллар поднялся до 74 рублей, достигнув с середины мая максимума.

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что за изменением курса будто бы не стоит фундаментальных факторов. В частности, рост цен на нефть.

Эксперты полагают, что одной из причин текущей ситуации являются сезонные факторы. Специалисты уверены, что российская валюта со временем укрепится.