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Российский рубль не показал значительного роста на фоне укрепления стоимости нефти

  /   Обновлено: 07 июля 2021 01:06
Экономика
Российский рубль не показал значительного роста на фоне укрепления стоимости нефти
pixabay.com

Москва, 7 июля. Российский рубль серьезно не укрепился с начала года, несмотря на изменение фундаментальных факторов. Об этом говорится в материале «Известий».

Курс доллара вновь растет. Так, во время торговой сессии во вторник доллар поднялся до 74 рублей, достигнув с середины мая максимума.

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что за изменением курса будто бы не стоит фундаментальных факторов. В частности, рост цен на нефть.

Эксперты полагают, что одной из причин текущей ситуации являются сезонные факторы. Специалисты уверены, что российская валюта со временем укрепится.

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нефть рубль курс доллара
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