Обнаружены обломки самолета Ан-26 на берегу на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Часть обломков разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 обнаружили на берегу.

На месте проводят работы экстренные службы. Об этом говорится в Telegram-канале LIFE SHOT.

Ранее спасатели изменили маршрут поиска Ан-26 из-за сильного тумана. Службам пришлось изменить маршрут через лес в связи с плотным туманом. МЧС добиралось до подножья сопки на квадроциклах, а после пешком.

Пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь после попытки приземления в аэропорту поселения Палана. По имеющимся данным, на борту воздушного судна находились 28 человек. Во время полета члены экипажа не докладывали о проблемах на борту.