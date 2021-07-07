Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 02:09
02:02
Общество
Родственники погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат компенсацию
02:00
Общество
Эпидемиологи перечислили паразитов, облюбовавших петербургские водоемы
01:37
Происшествия
Губернатор Камчатки объявил трехдневный траур из-за крушения самолета
01:32
Общество
Российские ученые предложили диету перед прививкой для лучшей выработки антител
01:31
Экономика
Донастройка налоговой системы принесет сотни миллиардов рублей в бюджет России
01:30
Экономика
Минфин спрогнозировал профицит бюджета в 353 млрд рублей в 2022 году
01:28
Общество
ФНС определит нуждающихся в помощи государства россиян
01:27
Общество
Риелторы назвали самые подходящие для льготной ипотеки города России
01:25
Общество
Снятую с мертвого Толстого блузу продадут на аукционе Drouot
01:22
Общество
Треть трудоустроенных россиян перерабатывают бесплатно
Все новости

Обнаружены обломки самолета Ан-26 на берегу на Камчатке

  /   Обновлено: 07 июля 2021 01:40
Происшествия
Обнаружены обломки самолета Ан-26 на берегу на Камчатке
russianplanes.net  /  RUSSIANPLANES.NET / ПОРТАЛ АВТОРСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ФОТОГРАФИИ / Игорь Двуреков

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Часть обломков разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 обнаружили на берегу.

На месте проводят работы экстренные службы. Об этом говорится в Telegram-канале LIFE SHOT.

Ранее спасатели изменили маршрут поиска Ан-26 из-за сильного тумана. Службам пришлось изменить маршрут через лес в связи с плотным туманом. МЧС добиралось до подножья сопки на квадроциклах, а после пешком.

Пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь после попытки приземления в аэропорту поселения Палана. По имеющимся данным, на борту воздушного судна находились 28 человек. Во время полета члены экипажа не докладывали о проблемах на борту.

Вернуться назад

крушение ан-26 обломки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru