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Сверхзащищенные Т-72Б3М усилят оборону Крыма
Армия
Сверхзащищенные Т-72Б3М усилят оборону Крыма
Пресс-служба Балтийского флота

Севастополь, 7 июля. Оборону Крыма усилили сверхзащищенными танками Т-72Б3М.

Экипажи этих танков защищены от огня артиллерии и противотанковых ракет. А сами Т-72Б3М могут поражать различные цели, в список которых входят и бронетехника, и небольшие корабли, и вертолеты.

Эксперты заявляют, что по юго-западному направлению увеличивается напряженность, передают «Известия » . Это и стало причиной оснащения полуострова новейшим вооружением.

Ранее политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему армия Украины не может противостоять ВС России.

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крым танки Т-72Б3М
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