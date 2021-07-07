Сверхзащищенные Т-72Б3М усилят оборону Крыма

Севастополь, 7 июля. Оборону Крыма усилили сверхзащищенными танками Т-72Б3М.

Экипажи этих танков защищены от огня артиллерии и противотанковых ракет. А сами Т-72Б3М могут поражать различные цели, в список которых входят и бронетехника, и небольшие корабли, и вертолеты.

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